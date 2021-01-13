استبعاد 159 متظلما لوجود أملاك لديهم في معاينات الوحدات السكنية بمطروح

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم استبعاد 159 متقدمًا نهائياً في تظلمات الوحدات السكنية بحي الشروق "الكيلو 4" لوجود أملاك لديهم من حق الذين تقدموا على 82 وحدة سكنية بمساحة 65م2، وذلك بعد عمل التحريات اللازمة من قبل إدارة الإسكان بمجلس المدينة والأجهزة المعنية.



وأكد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أن المتسبعدين تبين عدم أحقيتهم في التظلمات بعد عمل التحريات، وثبوت وجود أملاك لديهم مثل (عداد كهرباء، عداد مياه، أملاك، شهر عقاري، إيرادات، ابني بيتك، وضرائب عقارية).



وأوضح أنه سيتم إدراج 158 متقدمًا، أثبتت التظلمات عدم وجود أملاك لديهم، وسيتم دمجهم مع المتقدمين لعمل تشكيل لجنة للبدء في المعاينات على الطبيعة في شهر فبراير القادم.



وكانت إدارة الإسكان بمجلس مدينة مرسي مطروح، أعلنت عن الأسماء المستبعدة من المتقدمين للوحدات السكنية بالكيلو 4 في يونيو 2020 وعددهم 317 متقدمًا على الـ82 وحدة سكنية بمساحة 65م للوحدة بعمارات حي الزهور الجديدة، والتي انطبقت عليهم الشروط المعلنة.