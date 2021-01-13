 الاستخبارات الأمريكية تخشى «تدخل» روسيا والصين في توريدات لقاح كورونا - بوابة الشروق
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الاستخبارات الأمريكية تخشى «تدخل» روسيا والصين في توريدات لقاح كورونا

رويترز
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:32 ص

صرح مدير المكتب الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس، ويليام إيفانينا، بأن الولايات المتحدة تعتقد بإمكانية "التدخل" في سلسلة التوريد الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وفي معرض رده في مقابلة مع "واشنطن بوست"، على سؤال حول ما هي الدول من "خصوم أمريكا"، التي قد تتدخل في توريدات اللقاحات، قال إيفانينا إن من بين تلك الدول "روسيا والصين في هذه اللحظة".

وكان إيفانينا قد اتهم روسيا والصين وإيران بأنها تحاول عرقلة حصول الولايات المتحدة على اللقاح ضد فيروس كورونا.

ورفضت روسيا تلك الاتهامات، مؤكدة أنها "مضحكة" و"لا أساس لها من الصحة".

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