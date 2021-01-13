المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ بورصة لندن على شركة البيانات المالية ريفينيتيف

وافقت المفوضية الأوروبية، على الاستحواذ المقرر على شركة البيانات المالية "ريفينيتيف" من قبل مجموعة "بورصة لندن"، اليوم الأربعاء، وفق شروط في أعقاب تحقيق معمق بشأن مخاوف حول المنافسة.

وتجمع شركة البيانات ومقرها بريطانيا البيانات المالية وتبيعها في حزم، مثل خدمات سطح المكتب "ديسكتوب" وموجز البيانات. وتشغل مجموعة بورصة لندن أماكن التداول.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر المنافسة في البنية التحتية في خدمات التداول والوصول إلى منتجات البيانات المالية بشروط عادلة ومتساوية مهمة للإقتصاد الأوروبي ولاسيما للمستهلكين والشركات.

وتابعت في بيان صحفي اليوم: "يمكننا الموافقة على عملية الاستحواذ المقترحة على شركة /ريفينيتيف/ من قبل مجموعة بورصة لندن نظرا لأن مجموعة بورصة لندن قدمت التزامات ستضمن أن تبقى الأسواق منفتحة ومتنافسة وعملية الاستحواذ لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو خيار أقل وإبداع لتلك المنتجات".

وطبقا للمخاوف الأولية للمفوضية عندما بدأ التحقيق في يونيو الماضي، فإن ضم الشركتين معا ربما يؤدي إلى حصة سوقية مشتركة كبيرة جدا في التداول في مجال الإلكترونيات للسندات الحكومية الأوروبية.