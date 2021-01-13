المغرب: تصنيع وتطوير المعدات العسكرية موضوع مباحثات مع الولايات المتحدة

تقدمت المملكة المغربية بشكل رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع لتطوير التعاون العسكري بين البلدين ليشمل تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بالمغرب.



جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ 11 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية التي تجرى حاليا بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ونائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية أنتوني تاتا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد عسكري كبير.



وذكر بيان اليوم الأربعاء، أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية عبد الفتاح الوراق وقع، ونائب وزير الدفاع الأمريكي، خطة العمل الثنائية لتفعيل خارطة طريق الاتفاق العسكري الذي يمتد من 2020 إلى 2030، والذي كان قد تم الكشف عنه في أكتوبر الماضي.



وكان المغرب أبرم صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حصل بموجبها على 25 طائرة حربية من طراز "إف 16"، وتطوير 23 طائرة مغربية تنتمي إلى الطراز نفسه لترتقي إلى المقاتلة متعددة المهام "F-16V".