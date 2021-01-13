قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن من سجلوا في مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تعدوا الـ57 ألفًا، بينما من قدموا طلبات فعلية وصلوا إلى 22 ألفًا تقريبًا.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن أرقام الطلبات هذه على مستوى سبع محافظات فقط، وهم القاهرة الكبرى والإسكندرية والجيزة.

وأكدت أن أي شيء تقوم به الدولة غرضه خدمة المواطن، مضيفة أن قيمة مقابل مقدم السيارة التي يتسلمها المواطن تختلف حسب نوع السيارة التي يحصل عليها.

وأوضحت أن المبادرة حاليًا في مرحلة دراسة الطلبات، على أن يتم التسليم بعد الانتهاء من الطلبات والتوجيه للبنوك لاتخاذ الإجراءات المصرفية.