أطلق ثلاثة من أشقاء النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا الأمريكية، بول جوسار دعوة إلى طرده من الكونجرس، واتهموه بالمساعدة في التحريض على أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) في واشنطن الأسبوع الماضي.

وبعث أشقاء جوسار برسالة إلى راؤول جريجالفا النائب الديمقراطي عن الولاية ذاتها يطلبون مساعدته في طرد شقيقهم من الكونجرس. وتعد هذه المرة الثالثة خلال ثلاث سنوات التي يعرب فيها أفراد من عائلة جوسار علانية عن شجبهم لتصرفاته، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقالت شقيقته جينيفر جوسار لصحيفة "أريزونا ريبابليك" المحلية: "نحن نعرف أنه متطرف ونأخذ ذلك على محمل الجد"، مضيفة "أعتقد أن أخي ينشر دائمًا معلومات مضللة".

بدوره، قال شقيقه تيم جوسار: "عندما تتحدث عما حدث يوم الأربعاء، فأنت تتحدث عن الخيانة والإطاحة بالحكومة. إذا لم يرتق ذلك إلى مستوى الطرد ، فماذا يجب أن نفعل؟".

بدوره، أكد مكتب النائب الديمقراطي راؤول جريجالفا تلقى الرسالة، لكنه شدد على أنه يركز بشكل أكبر على محاسبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال جريجالفا في بيان: "أركز أولاً وقبل كل شيء على إقالة الرئيس من منصبه في أسرع وقت ممكن، لكن يجب ألا نتجاهل الدور الذي لعبه بعض أعضاء الكونجرس في الترويج لنظريات المؤامرة التي لا أساس لها والتي أدت إلى حصار مبنى الكابيتول".

وتابع "ليس سرا أن البعض ألقوا البنزين على نار مشتعلة بالفعل". ومضى قائلا: "إذا انتهك أحد أعضاء الكونجرس قسم تولي المنصب وشجعوا الغوغاء ضمنيًا على إلغاء نتائج الانتخابات الديمقراطية، فيجب التحقيق في تصرفاتهم وأن يواجهوا العواقب، إذا كان ذلك يشمل الطرد (من الكونجرس) فليكن".

ويشار إلي أنه في عام 2018 أيد 6 أشقاء لبول جوسار خصمه في الانتخابات، ديفيد بريل، قائلين إن شقيقهم "يبدو أنه يزداد تطرفاً" ويقول "أشياء غريبة".

وكان جوسار قد قدم إلى جانب السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز، اعتراض على فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في أريزونا الأربعاء الماضي خلال جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتوقف النقاش حول الاعتراضات عندما اقتحمت مجموعة من الغوغاء مبنى الكابيتول، ثم استؤنفت لاحقا لكن مجلس النواب أسقط الاعتراض بأغلبية أصوات 303 مقابل 121، وأسقط مجلس الشيوخ أيضا الاعتراض بأغلبية 93 صوت مقابل 6 أصوات.

في غضون ذلك، قال النائب بول جوسار في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قبل قليل، سأصوت بـ "لا" على قرار عزل الرئيس، المخربون والمشاغبون الذين قاطعوا اقتراحي وكلامي ومنعوني من استكمال الأعمال الرسمية لمجلس النواب هم وحدهم المسؤولون عن أفعالهم، وليس الرئيس".

ويعقد مجلس النواب الأمريكي حاليا جلسة لمناقشة توجيه اتهام للرئيس ترامب بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس. ويمهد تبني قرار ضد ترامب - الذي يتوقع أن يمر دون عرقلة- إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.