دويتشه بنك يرفع احتياطي المخاطر للعام 2021 بسبب كورونا

رفع مصرف "دويتشه بنك" الألماني، احتياطاته المالية المخصصة للعجز المحتمل عن سداد الديون للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب أزمة كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية الصادرة، غدا الخميس، قال جيمس مولتكه المدير المالي لأكبر بنك تجاري ألماني: "احتياطي المخاطر المتوقع للعام كله بقيمة نحو 8. 1 مليار يورو جاء في النطاق الذي كنا توقعناه في أبريل الماضي".

وكان احتياطي المخاطر لدى دويتشه بنك، في العام الماضي، قد وصل إلى نحو 700 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يعلن المصرف المدرج على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة، ميزانيته العمومية للعام كله في الرابع من فبراير المقبل.

وأكد فون مولتكه أن هذه هي احتياطات محددة لعجز محتمل عن سداد الديون وليست تعويضا عن ديون لا يُرجى سدادها بالفعل، مشيرا إلى أن هذه القيمة تعتبر قليلة مقارنة بمخصصات بنوك أخرى عاملة على الصعيد العالمي.

وأوضح فون مولتكه، أن بعض المصارف الأمريكية تخصص مبالغ بالمليارات تتألف من رقمين لاحتياطي المخاطر.

وأعرب فون مولتكه، عن اعتقاده بأن ألمانيا مستقرة تماما اقتصاديا، وأن دويتشه بنك قدم القليل من القروض الاستهلاكية، لافتا إلى أن هذه القروض هي أول ما يتم العجز عن سدادها في مثل هذا الموقف.

ومثل الكثير من الخبراء، توقع فون مولتكه ارتفاع عدد حالات الإفلاس بين الشركات في عام 2021.

وقال: "عدد حالات الإفلاس سيزيد، وهذا صحيح"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو التأثير اللاحق الناجم عن انتهاء القاعدة الاستثنائية التي وضعتها الحكومة في العام الماضي بسبب الجائحة وبموجبها تم إرجاء العمل بقاعدة إلزام الشركات بضرورة التقدم بطلب لإشهار إفلاسها في حال عجزت عن سداد التزاماتها.

وتم العمل بالقاعدة الاستثنائية في الفترة بين مارس حتى سبتمبر الماضيين، وتم تمديدها حتى نهاية يناير الجاري بالنسبة لحالات المديونية الزائدة على الشركات.