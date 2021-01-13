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إلغاء زيارة دبلوماسية أمريكية إلى تايوان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:15 ص

 ألغت الولايات المتحدة زيارة مقررة إلى تايوان تستغرق ثلاثة أيام كان من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء من قبل كيلي كرافت ، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت جميع الزيارات رفيعة المستوى المقرر إجراؤها في هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر أمس الثلاثاء إنها تسير وفقا لجهودها الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

وجاء في البيان: "ملتزمون تماما باستكمال عملية انتقال سلسة ومنظمة يتم الانتهاء منها خلال الأيام الثمانية المقبلة".

وكان من المقرر أن تستقبل تايوان كرافت ظهر اليوم في زيارة تمتد حتى يوم الجمعة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الرئاسي في تايوان اليوم أن تايبيه تحترم قرارات الولايات المتحدة بإلغاء جميع الزيارات الرسمية المقررة.

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