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تعديل موعد مران الزمالك.. تعرف على السبب

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:39 م

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، تعديل موعد تدريبات الفريق الجماعية بداية من يوم الجمعة المقبل لتقام في الساعة الخامسة بدلا من الساعة الثانية ظهرا.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في اللقاء المقرر له يوم 19 يناير الجاري بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.

ويأتي التعديل ليتزامن مع مواعيد المباريات التي يخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

 


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