 مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم موظف بقوات حفظ السلام فى إفريقيا الوسطى - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم موظف بقوات حفظ السلام فى إفريقيا الوسطى

نيروبي - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 9:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 9:08 م

أعلنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الأربعاء، مقتل عدد من الأشخاص بينهم موظف بقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة عدد آخر فى القتال مع المتمردين خارج العاصمة بانجي.

وقال فلاديمير مونتيرو، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المسؤول فى بانجى ل(د.ب.أ) إن رجال حفظ السلام كانوا يتولون مهام الحراسة فى مواجهة هجوم للمتمردين على بانجى، عندما وقع الهجوم عليهم.

وقال المتحدث" إن قوات حفظ السلام، وبدعم من مروحية، نجحت فى صد المتمردين".

وأضاف أن عددا من المتمردين قتلوا وتم إلقاء القبض على عدد آخر، دون أن يحدد عددهم.

واجتاح المتمردون الموالون للرئيس السابق فرانسوا بوزيزى عدة مدن بالفعل بعد رفضهم انتخابات 27 ديسمبر الماضى ، التي تم حرمان بوزيزى من خوضها.


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