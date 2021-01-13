 أمريكا تسجل أكثر من 4300 حالة وفاة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة - بوابة الشروق
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أمريكا تسجل أكثر من 4300 حالة وفاة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة

الكورونا في امريكا - ارشيفية
الكورونا في امريكا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:55 م
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا جديدا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا.

وأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أعلنت عنها، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمريكية سجلت أمس الثلاثاء 4327 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وجاءت حصيلة الإصابات بالفيروس منخفضة مقارنة بالأرقام السابقة، حيث سجلت 215 ألفا و805 حالات، وكانت حصيلة الإصابات القياسية السابقة قد تم تسجيلها في الثاني من يناير الجاري، وبلغت 302 ألف و506 حالات.

وقد سجلت أمريكا نحو 8ر22 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 380 ألف حالة وفاة بالفيروس.

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