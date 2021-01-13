الأرجنتين تلغي حظر تصدير الذرة بعد إضراب المزارعين

أعلنت حكومة الأرجنتين، مساء أمس الثلاثاء، إلغاء حظر تصدير الذرة بعد يومين من بدء إضراب المزارعين والامتناع عن بيع محاصيلهم من الحبوب احتجاجا على الحظر.

وقالت وزارة الزراعة أمس إنه تم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع بين الحكومة والاتحادات الزراعية.

وكان المزارعون قد توقفوا عن بيع الحبوب منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على قرار حظر التصدير.

كانت كانت الحكومة قد فرضت في البداية حظرا كاملا على تصدير الذرة حتى بداية مارس المقبل بدعوى الحاجة إلى استخدام المخزون الحالي البالغ 4.2 مليون طن تقريبا في تلبية الطلب المحلي.

وبعد ساعات من إعلان الحظر عدلت الحكومة القرار، وقالت إنه يمكن تصدير ما يصل إلى 30 ألف طن ذرة يوميا.

ويمكن استئناف تصدير الذرة الآن بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة وممثلو المزارعين.

تختلف تقديرات المزارعين عن التقديرات الرسمية، حيث يقولون إن هناك 10 ملايين طن من الذرة في الصوامع، في حين لا يتجاوز الطلب المحلي 1.5 مليون طن، في حين تقول الحكومة إن الطلب المحلي يبلغ 4.2 مليون طن.

يذكر أن الذرة هي ثالث أكبر صادرات الأرجنتين، حيث بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2019.