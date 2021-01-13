قلق أممي بشأن تأثير تصنيف أمريكا للحوثيين كمنظمة إرهابية على الوضع في اليمن

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة لا تزال قلقة للغاية بشأن التأثير المحتمل لتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، على الوضع الإنساني في اليمن خاصة فيما يتعلق بخطر المجاعة.



ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن ستيفان دوجاريك، القول إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



وأضاف: "ما يقرب من 80% من السكان – أي أكثر من 24 مليون شخص – يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية"، مشيرا إلى أن الوضع على الأرض يستمر في التدهور، حيث يعيش 50 ألف يمني بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة، فيما يعد خمسة ملايين آخرون على بُعد خطوة واحدة منها.



وأكد دوجاريك، أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي تبقى للحيلولة دون حدوث مجاعة.



يُذكر أن العملية الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم. لكن مع نهاية عام 2020، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020 سوى 50% من مبلغ 38ر3 مليار دولار اللازمة لعمليات الإغاثة، بمعنى تلقي 7ر1 مليار دولار فقط من المبلغ المطلوب، بما يمثل أقل من نصف ما تم تلقيه عام 2019.



وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها من أن يؤثر التصنيف الأمريكي بشكل سلبي على واردات الغذاء وغيره من السلع الأساسية، في الوقت الذي يتضور فيه اليمنيون جوعا.