أسوان يختتم استعدادته لمواجهة المحلة في الدوري

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اختتم فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الخميس، على ستاد المحلة ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

وشهد مران الفريق اليوم حماس وروح معنوية عالية من اللاعبين من أجل دخول قائمة الفريق المرشحة للمباراة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني على إخراج اللاعبين من حالة عدم التركيز التى إنتابتهم نتيجة حالة عدم التوفيق وتوالى الخسائر.

ووجه علاء عبد العال المدير الفني رسالته للاعبين بأنه سعيد بالروح والأمكانات التى لديهم والدليل الفوز فى أول أسبوعين وطالبهم بالأخلاص والسعى والتنافس للدخول بالتشكيل وكل لاعب سيحصل على فرصته بالعدالة الفنية التى تصب فى صالح الفريق وطالبهم بضرورة وضع اسم نادى أسوان نصب أعينهم لإسعاد جماهيرة.