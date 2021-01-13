ارتفاع ملموس لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 11 شهرا.

وساهم تراجع سعر الدولار وخفض إنتاج السعودية من النفط خلال الشهرين المقبلين في ارتفاع سعر الخام.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال التعاملات إلى 05ر90 نقطة اليوم لظل شبه مستقر ثم يرتفع قليلا إلى 10ر90 نقطة بتراجع قدره 4ر0 نقطة مئوية عن مستواه أمس.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 96ر0 دولار أي بنسبة 8ر1% إلى 21ر53 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل.

كانت السعودية قد أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها خفض إنتاجها النفطي بصورة طوعية بمقدار مليون برميل يوميا طوال الشهرين المقبلين، فيما اتفقت دول أوبك بلس وعددها 23 دولة، على استمرار خفض الإنتاج عند مستوى 125ر7 مليون برميل يوميا خلال فبراير المقبل، على أن تقلص الخفض إلى 05ر7 مليون برميل يوميا خلال مارس المقبل، مع السماح لكل من روسيا وكازاخستان بزيادة طفيفة في إنتاجهما.