السعودية تسجل ارتفاعا طفيفا في الإصابات الجديدة بكورونا

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سجلت السعودية اليوم الأربعاء زيادة طفيفة في إصابات كورونا مسجلة 175 إصابة، في حين سجلت أربع حالات وفاة جديدة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في المملكة إلى 364271 حالة مؤكدة، بزيادة 175 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 147 حالة.

وتم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 356013 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6304 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 1954 حالة، منها 307 حالات حرجة.

وتم إجراء 48910 فحوص مخبرية جديدة، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 49ر11 مليون فحص مخبري للكورونا.