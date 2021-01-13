حصر زراعة 360 ألف فدان بالمحاصيل والخضر في الوادي الجديد

تواصل مديرية الزراعة بالوادي الجديد، الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة والخضر، على مستوى الأراضي بمناطق الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس والقصر وشرق العوينات، حيث تنوعت المحاصيل المنزرعة هذا الموسم بجانب التوسع في زراعة القمح والشعير.



وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة على مستوى المحافظة بلغت 292866 فدانا، وتشمل محاصيل القمح والشعير والفول البلدي والبرسيم المسقاوي والبرسيم الحجازي والبصل الفتيل، والبصل المقور وبصل الروس وبنجر السكر والبسلة والكمون والكراوية والحلبة والينسون والريحان والنعناع والبردقوش والزعتر والشبت، بينما بلغت المساحات المنزرعة بالخضر 67684 وتشمل الطماطم والبطاطس والثوم والكوسة والكرنب والقنبيط والسبانخ والفلفل والباذنجان والفجل والجرجير واللفت والخس والقثاء والجزر والكسبرة والخيار والفراولة والفاصوليا.



وأشار إلى المتابعة المستمرة للزراعات في كافة المناطق من خلال المشرفين الزراعيين، وتوافر الأسمدة بأرصدة كافية في الجمعيات الزراعية لضمان تسميد المحاصيل في الأوقات المحددة لتحقيق أعلى الإنتاجيات.