 مقتل 80 شخصا على الأقل جراء مجزرة جديدة في المنطقة الحدودية الإثيوبية مع السودان - بوابة الشروق
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مقتل 80 شخصا على الأقل جراء مجزرة جديدة في المنطقة الحدودية الإثيوبية مع السودان

نيروبي - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 9:20 م

قتل 80 مدنيا على الأقل في مذبحة جديدة في منطقة بغرب إثيوبيا، وهي نفس المنطقة التي قتل فيها أكثر من 200 شخص الشهر الماضي، حسبما قال نشطاء حقوقيون اليوم الأربعاء.

وقال آرون ماشو، أحد كبار المستشارين في مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية التي تديرها الدولة، إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء في منطقة بني شنقول - جوموز.

وذكر شهود آخرون أن عدد القتلى أعلى، وقالوا لشبكة "إي بي سي" الحكومية الإثيوبية إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم، بعضهم أطفال.

ولم تتوفر سوى تفاصيل قليلة عن الحادث، لكن المنطقة الحدودية مع السودان ينشط بها العديد من أفراد الأقليات العرقية الذين تعرضوا كثيرا لمثل هذه الهجمات في الماضي.

وقتل أكثر من 200 شخص في مذبحة مماثلة في بني شنقول-جوموز في ديسمبر الماضي.


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