تعليم جنوب سيناء يناقش موقف التعليم عن بعد ويطالب برفع تقارير أسبوعية عن منظومة تفعيل الفصول الافتراضية بالمدارس

عقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنشيطيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري الإدارات التعليمية، ومديري إدارات التعليم الثانوي العام، والشؤون القانونية، وشؤون الطلبة والامتحانات.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم موقف المعلمين، والعاملين بالإدارات التعليمية في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتنظيم العمل داخل دواوين الإدارات التعليمية والمدارس، وأحقية العاملين التابعين للمديرية الذين تنطبق عليهم الشروط، و الضوابط القانونية في الإجازة الاستثنائية بما لا يخل بدوام العمل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التنسيق فيما بين مسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، و المعلمين والموجهين، وتقديم الدعم الفني لهم لتلبية احتياجات الطلاب من مصادر التعلم عن بعد، سواء عبر المنصات الافتراضية والتي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المتاحة لتيسير التواصل فيما بين الطلاب والمعلمين، حرصًا على استكمال المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية برفع تقارير أسبوعية بما انتهت إليه أعمال المتابعة لتفعيل الفصول الافتراضية بالمدارس، ونسب مشاركة الطلاب في المنصات التفاعلية، مع ضرورة تحفيز الطلاب على استخدام مصادر التعلم المتوفرة.

وأكد على ضرورة مشاركة جميع المعلمين بما في ذلك المعلمين الحاصلين على إجازات استثنائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التعليمية، وتقديم الدعم الفني لكافة الطلاب للدخول على المكتبة الرقمية ببنك المعرفة المصري ومتابعة التحديثات اليومية للدروس، و الشرح المقدم لجميع الصفوف الدراسية.