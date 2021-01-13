جامع: الفوائد المقدمة من البنك المركزي لمبادرة تحويل السيارات للغاز غير مسبوقة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز تقلل مصاريف التشغيل وبالتالي تزيد من دخل سائقي سيارات الأجرة، وفي نفس الوقت استخدام الوقود المتاح، ما يقلل من فاتورة استهلاك البنزين والسولار.

وأشادت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، بالإقبال الكبير على المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأضافت أن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تستهدف تقليل الضغط على الوقود الموجود، خصوصًا السولار، مشيرة إلى أن الفوائد المقدمة للمواطنين من البنك المركزي في هذا الشأن غير مسبوقة.

وأكدت أن بعض أنواع السيارات قيمة الوفر ما بين استهلاك البنزين والغاز فيها يعادل قيمة قسط السيارة نفسها.