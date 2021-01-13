اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب، مبنى الكابيتول الأمريكي، في 6 يناير الحالي؛ ما عطل التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، ولوحوا بلافتات مؤيدة لترامب، كما حطم مئات الأشخاص الحواجز والنوافذ لدخول المبنى الذي يجتمع فيه الكونجرس، وتوفي أحدهم وضابط شرطة في الاشتباك، ونقل عدد من ضباط الشرطة إلى المستشفى.

ويطرح الدكتور توم نولان، أستاذ مشارك في علم الاجتماع بكلية عمانويل ببوسطن ومستشار سياسي في وزارة الأمن الداخلي ومحاضر في قسم شرطة بوسطن، أسئلة حول الأمن في مبنى الكابيتول في هذا اليوم.

يقول نولان: "من الواضح أن شيئا غير واضح تم يوم الأربعاء، أعلن الرجل المسؤول عن حفظ الأمن رئيس شرطة الكابيتول الأمريكي ستيفن سوند عن استقالته، ولكن حتى بعد رحيله فإن ما سيبقى هو أسئلة جدية تحتاج إلى إجابة حول كيفية تمكن الغاضبين من التحايل على الأمن والدخول إلى مبنى الكابيتول؟".

• هل كان هناك فشل في المخابرات؟

واشنطن العاصمة هي واحدة من أكثر المدن التي تخضع لحراسة مشددة في العالم، وشرطة الكابيتول الأمريكية هي قوة يبلغ عددها نحو 2000 ضابط، وتعمل بميزانية سنوية تبلغ 460 مليون دولار أمريكي مهمتهم هي حماية الكونجرس الأمريكي، لذلك يوجد كل الأسباب التي توفر لهم القوة.

كما كان ينبغي عليهم أن يعرفوا أن أنصار ترامب يعتزمون النزول إلى مبنى الكابيتول بنية إحباط الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، من خلال كثير من المؤشرات، منها تغريدات ترامب عبر منصة تويتر، الذي وعد في 19 ديسمبر عبر كلماته: "سيكون يوما جامحًا"، ولم يخفي بعض مؤيديه عبر منصاتهم نواياهم حول تعطيل مهام الكونجرس وتصويف الهيئة الانتخابية.

ومن المفترض أن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي ينسق أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية بين وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية والقبلية والإقليمية فيما بينها، وكان يجب أن يكون على علم بأنشطة بعض المهاجمين.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد في مبنى الكابيتول الأمريكي "مركز اندماج" استخباراتي خاص به، وهو اتحاد استخبارات التهديدات لمنطقة العاصمة، يعمل هذا المركز على تحديد وجمع وتحليل ونشر المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات إلى أجهزة تنفيذ القانون، ومن الطبيعي طرح علامة استفهام عن دور هذا الجهاز وهل كان على علم بالخطط المسبقى لهجوم، وما إذا كان قد أبلغ المعلومات إلى شرطة الكابيتول؟

يبدو مما حدث أنه كان سهلًا مهاجمة واختراق الأمن في مبنى الكابيتول وذلك يشير إلى عدم وجود معلومات استخباراتية كافية للشرطة للاستعداد بشكل مناسب.

• كيف تمكن أنصار ترامب من اختراق الحواجز؟

من متابعة مقاطع الفيديو التي انتشرت للهجوم، سوف نلاحظ عدم ارتداء ضباط الشرطة معدات واقية أو أغطية للرأس ولا يبدو أنهم يحملون بنادق هجومية أو أسلحة أخرى شائعة عند مواجهة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية.

وذلك يطرح سؤالًا آخر حول سبب عدم توفر المزيد من الموارد - فيما يتعلق بكل من عدد الضباط والحصار لحماية مبنى الكابيتول- وكان لدى الشرطة أكثر من الوقت الكافي لإقامة سياج حاجز للتحكم في الحشود في صفوف متعددة حول محيط مبنى الكابيتول بالكامل، وهذه تقنية أمنية أساسية للسيطرة على الحشود ولم تكن موجودة في أثناء الواقعة.

وكان بإمكان قادة الشرطة نشر أعداد كافية من الأفراد النظاميين والمجهزين بمعدات مكافحة الشغب، وهو ما يشبه الوجود القيادي للشرطة الذي شوهد في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في المدن الأمريكية في عام 2020 - ليكونوا قادرين على الردع بفعالية، لكن كل هذه الأمور لم تتواجد.

وبدا أن الضباط لم يقوموا بأي مقاومة تذكر لمواجهة الاعتداء والخرق في المراحل الأولى، وبعض الضباط كانوا يلتقطون صورا شخصية مع مثيري الشغب، كما ظهر في الصور التي سجلت الواقعة.