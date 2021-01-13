 FBI: تم فتح أكثر من 160 قضية على خلفية اضطرابات الكابيتول - بوابة الشروق
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FBI: تم فتح أكثر من 160 قضية على خلفية اضطرابات الكابيتول

رويترز
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:44 ص

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI"، الثلاثاء، عن فتح أكثر من 160 قضية على خلفية أحداث اقتحام مقر الكونغرس من قبل أنصار للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

وقال مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لـ"FBI"، ستيفن دانتونو، في مؤتمر صحفي: "فتحنا أكثر من 160 قضية خلال 6 أيام، وهذا ليس إلا قمة للجبل".

وأضاف دانتونو أن مكتب التحقيق الفدرالي تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

من جانبه، ذكر القائم بأعمال مدعي دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن، مايكل شيروين، أن عدد القضايا المتعلقة باضطرابات الكابيتول والتي سيتم فتحها في الوقت القريب قد يزيد بالمئات، مفيدا بأن النيابة وجهت تهما رسميا ضمن 70 قضية.

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