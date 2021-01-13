المفوضية الأوروبية: ألمانيا يمكن أن تحصل على 400 مليون يورو لتخفيف تداعيات بريكست

أعلنت المفوضية الأوروبية على تويتر اليوم الأربعاء أن ألمانيا يمكن أن تحصل على أكثر من 400 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الناجمة عن خروج بريطانيا (بريكست) من التكتل بالنسبة لبرلين.

وستحصل ألمانيا على هذه الأموال من صندوق يضم خمسة مليارات يورو مخصصة لدول التكتل المتضررة على نحو خاص من الخروج البريطاني.

ومن المنتظر أن يكون الصيادون من بين المستفيدين من هذه الأموال كما أن من الممكن استخدام هذه الأموال في تمويل إعانات تقليص أوقات الدوام وتغطية تكاليف التدريب المهني أو التدريب لتغيير المهنة كما يمكن أيضا استخدامها في توفير إجراءات رقابة جديدة على الحدود والجمارك وتفتيش البضائع.

وكان قد تم الاتفاق على هذا الاحتياطي البالغ خمسة مليارات يورو خلال مفاوضات الموازنة الأوروبية في الصيف في الماضي وتتحدد المساعدات تبعا " لدرجة التشابك الاقتصادي" مع بريطانيا، العضو السابق في التكتل والتي غادرت السوق الداخلية الأوروبية والاتحاد الجمركي بحلول نهاية العام الماضي.

وذكرت المفوضية أن من الممكن أن تحصل ايرلندا وحدها على نحو مليار يورو، فيما تأتي في المرتبة الثانية هولندا بأكثر من 700 مليون يورو.