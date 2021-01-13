شركة «شينكر»اللوجستية الألمانية توقف نقل شحنات إلى بريطانيا

أعلنت شركة "شينكر" اللوجستية الألمانية التابعة لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، وقف نقل شحنات من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بشكل مؤقت.

وذكرت الشركة أن السبب في ذلك هو العبء الزائد بسبب نقص الوثائق أو المحررة بشكل خاطئ والتي صار من الضروري توافرها منذ نهاية المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بحلول مطلع يناير الجاري.

في الوقت نفسه، أكدت الشركة أن الشحنات التي تم الإفراج عنها بالفعل سيتم توصيلها.

وأضافت الشركة في بيان أن "نحو 10% فقط من الشحنات المكلفة بتوصيلها مزودة بأوراق كاملة وصحيحة، وفي المقابل هناك نقص في المستندات في معظم الشحنات".

وقالت الشركة إن تتبع هذه الحالات سيكون مجهدا، مشيرة إلى أن الموظفين المسؤولين عن هذا الموضوع في بريطانيا لم يعودوا يتتبعون هذه الحالات.

في المقابل، لا تواجه الشحنات المنقولة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أي صعوبات.

وحسب شركة "شينكر"، فإنها تقوم سنويا بمعالجة نحو نصف مليون شحنة من البر إلى المملكة المتحدة.