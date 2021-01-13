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بالصور.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021
تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021
مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 3:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 3:07 ص

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 من خلال خطة أمنية شاملة.


وتشمل الخطة الأمنية استنفارًا أمنيًا ورفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط الملاعب والصالات التى ستشهد فعاليات البطولة وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق المتنافسة من الوصول إلى الملاعب في سهولة ويسر.. وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.


تأتى تلك الإجراءات وسط تواجد ميدانى من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.
وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يساهم في إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التى تليق بالدولة المصرية.


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