 وصول منتخب المغرب للعاصمة الإدارية استعدادا لمونديال اليد ٢٠٢١ - بوابة الشروق
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وصول منتخب المغرب للعاصمة الإدارية استعدادا لمونديال اليد ٢٠٢١

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:27 م

وصل ظهر اليوم الأربعاء منتخب المغرب إلى فندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم  لكرة اليد رجال رقم ٢٧ مصر ٢٠٢١.

وكان في استقبال البعثة بالفندق وفدا من وزارة الصحة واللجنة المنظمة للبطولة ومرافقي الفقر وفريق طبي متخصص.

وعقب الوصول خضع جميع أفراد بعثة المغرب للمسحة الطبية ثم تم عزلهم بغرف اقامتهم حتى وصول نتائج المسحات الطبية.

وعقب وصول نتائج المسحات يوم الخميس يخوض المنتخب مباراتهم أمام الجزائر مساء نفس اليوم في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يصل اليوم الأربعاء أيضا منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا.


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