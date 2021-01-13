وصول منتخب المغرب للعاصمة الإدارية استعدادا لمونديال اليد ٢٠٢١

وصل ظهر اليوم الأربعاء منتخب المغرب إلى فندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد رجال رقم ٢٧ مصر ٢٠٢١.
وكان في استقبال البعثة بالفندق وفدا من وزارة الصحة واللجنة المنظمة للبطولة ومرافقي الفقر وفريق طبي متخصص.
وعقب الوصول خضع جميع أفراد بعثة المغرب للمسحة الطبية ثم تم عزلهم بغرف اقامتهم حتى وصول نتائج المسحات الطبية.
وعقب وصول نتائج المسحات يوم الخميس يخوض المنتخب مباراتهم أمام الجزائر مساء نفس اليوم في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن يصل اليوم الأربعاء أيضا منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا.