تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 7 مقاهى وورشة خالفوا مواعيد الغلق

شن رجال الوحدة المحلية في مدينتي دمياط و فارسكور، حملات مكثفة، استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدينتين، وبعض القرى التابعة لهما.

وقد اسفرت الحملات عن تحرير 21 محضر لعدم ارتداء كمامة واقية، و تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 4 مقاهى تقدم شيشة للمواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية بفارسكور، كما تم اغلاق 3 ورش ومقهى بدمياط لمخالفتهم مواعيد الغلق،

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، و كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.