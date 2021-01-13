 تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 7 مقاهى وورشة خالفوا مواعيد الغلق - بوابة الشروق
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تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 7 مقاهى وورشة خالفوا مواعيد الغلق

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 2:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 2:47 ص

شن رجال الوحدة المحلية في مدينتي دمياط و فارسكور، حملات مكثفة، استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدينتين، وبعض القرى التابعة لهما.

وقد اسفرت الحملات عن تحرير 21 محضر لعدم ارتداء كمامة واقية، و تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 4 مقاهى تقدم شيشة للمواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية بفارسكور، كما تم اغلاق 3 ورش ومقهى بدمياط لمخالفتهم مواعيد الغلق،

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، و كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

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