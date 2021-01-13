 لبنان: رئيس الجمهورية أجرى اليوم فحوصات طبية روتينية - بوابة الشروق
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لبنان: رئيس الجمهورية أجرى اليوم فحوصات طبية روتينية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:17 م

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، أجرى ظهر اليوم فحوصات طبية روتينية بمستشفى (أوتيل ديو) في العاصمة بيروت، وعاد مساء إلى قصر (بعبدا) الجمهوري.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء اليوم.


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