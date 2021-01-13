لبنان: رئيس الجمهورية أجرى اليوم فحوصات طبية روتينية

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أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، أجرى ظهر اليوم فحوصات طبية روتينية بمستشفى (أوتيل ديو) في العاصمة بيروت، وعاد مساء إلى قصر (بعبدا) الجمهوري.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء اليوم.