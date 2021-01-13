توزيع 204 شنط على الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم من الرياضيين والذين يمثلون المحافظة في بطولات الجمهورية والمحافل الدولية، ويحققون إنجازات غير مسبوقة في مختلف الألعاب.

وأشار إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم قامت محافظة الشرقية بتجهيز 204 شنط رياضية تحتوي على أحذية وملابس رياضية، لتقديمها للمتميزين رياضيًا من ذوي الهمم بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه استكمالا لتوزيع الشنط الرياضية على المتميزين رياضيًا من ذوي القدرات والهمم تم توزيع 86 شنطة رياضية بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، وذلك بهدف تشجيع الرياضيين من ذوي القدرات والهمم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية، وتحقيق مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عاليًا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبير بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.