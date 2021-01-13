تحذيرات من فوضى عارمة في أرجاء الولايات المتحدة لمنع عزل ترامب

مذكرة داخلية خطيرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، حصلت عليها قناة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة الأمريكية، نشرت لتتضمن تحذيرات من "انتفاضة ضخمة" على مستوى الولايات المتحدة، إذا تم عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

وتقول النشرة إنه يجري التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع المباني الحكومية بالولايات الخمسين لأمريكا، بدءا من هذا الأسبوع وحتى يوم التنصيب على الأقل، والتي ستصل إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، الذي تم اقتحامه قبل أيام قليلة، من قبل أنصار الرئيس الأمريكي.

مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تلقى معلومات، في الأيام الأخيرة، حول مجموعة تدعو إلى اقتحام المحاكم الحكومية والمحلية والاتحادية والمباني الإدارية في حالة عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل يوم التنصيب.

وتخطط المجموعة أيضًا لاقتحام المكاتب الحكومية في جميع الولايات في اليوم الذي سيتم فيه تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بغض النظر عما إذا كان الكونجرس قد صدق على الأصوات الانتخابية لبايدن أو ترامب.

وجاء في النشرة أن "مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى واشنطن العاصمة في يوم 16 يناير المقبل، وحذرت من محاولة الكونجرس لعزل الرئيس ترامب من خلال التعديل الخامس والعشرين، مؤكدة أنه في هذه الحالة ستحدث انتفاضة ضخمة."

ونصح مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون أقسام الشرطة بتعزيز أوضاعهم الأمنية ​​في المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد، خاصة في أعقاب أعمال الشغب التي ضربت مبنى الكابيتول الأمريكي، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون لقناة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية.

وفي أعقاب الانتهاك العنيف المؤيد لترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، دفع المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب، يوم الاثنين، بمحاولة عزل تجعل نائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء يطبقون التعديل الخامس والعشرين، الذي من شأنه إعلان ترامب غير قادر على تنفيذ المهام الرئاسية وعزله لتنصيب بنس كرئيس بالإنابة حتى تنصيب بايدن، في 20 يناير المقبل.

وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب مذكرة لعزل ترامب بتهمة "التحريض على التمرد"، يدعمها أكثر من مائتي مشرع ديمقراطي، وتنص على أن ترامب "أظهر أنه سيظل تهديدًا للأمن القومي والديمقراطية والدستور إذا سُمح له بالبقاء في منصبه، إذ يتصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع الحكم الذاتي وسيادة القانون".

مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أنه تم التعرف على ما يقرب من 29 فردًا وحسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد اقتحموا مبنى الكابيتول، حتى يوم الأحد، ويسعى مكتب التحقيق للحصول على مساعدة الأمريكيين في تحديد أولئك الذين قاموا بالدخول غير القانوني إلى مبنى الكابيتول الأمريكي واعتدوا على سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، في يوم 6 يناير الماضي.

وما زالت التحقيقات في الواقعة الأولى مستمرة، إذ طالب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكيين إذا كانت لديهم معلومات عن أي شخص شارك في اقتحام الكونجرس، أن يبلغ مكتب "FBI" على الرقم "1-800" أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو على موقعهم.