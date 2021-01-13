نقص متزايد في أسرة العناية المركزة في المناطق الحدودية التشيكية

أفادت وزارة الصحة في جمهورية التشيك بأن هناك نقصا متزايدا في أسرة العناية المركزة في المناطق الحدودية مع ألمانيا.

وأوضحت الوزارة أنه في منطقة كارلوفي فاري، لم يتبق سوى سرير واحد لمرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى العناية المركزة اليوم الأربعاء، بينما يتوفر سريران في المنطقة المحيطة بمنطقة ليبريك.

كما كان هناك نقص في المستشفى في بلدة"شيب" الحدودية، وتم نقل بعض المرضى إلى مرافق أخرى بعد أن دق أحد الأطباء ناقوس الخطر.

وقال وزير الداخلية جان هاماسك إنه لا داعي لإرسال المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج وأنه من الأسهل نقل المرضى داخل البلاد.

وأوضح أن هناك مناطق أخرى في جمهورية التشيك لا تزال لديها القدرة على علاج مرضى كوفيد -19 .

وقالت السلطات اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل 10725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، وبشكل عام، شهدت جمهورية التشيك تسجيل 13656 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بدء الوباء.