رئيس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، بقيام رئيس الوزراء الكويتي، بتقديم استقالة الحكومة لأمير البلاد.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..