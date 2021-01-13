رئيس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، بقيام رئيس الوزراء الكويتي، بتقديم استقالة الحكومة لأمير البلاد.وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..