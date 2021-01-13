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وزيرة الدفاع الألمانية: 10 آلاف جندي يساعدون في اختبارات كورونا

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 7:36 م

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، نشر 10 آلاف جندي على المدى القصير للمساعدة في اختبارات كورونا في دور الرعاية والمسنين.

وقالت رئيسة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء:" الضعفاء بالذات يحتاجون الآن في الجائحة إلى مساعدتنا، ولهذا فإن الجيش الألماني مستعد للدعم على المدى القصير بما يصل إلى 10000 رجل وامرأة في دور الرعاية والمسنين إذا تم استدعاؤنا".

وفي تصريحات لـ(د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة إن هذا العرض من شأنه أن يخفف من الأعباء الموضوعة على كاهل أطقم التمريض، مشيرا إلى أن وزيرة الدفاع ترى أن الوقت الذي يمر أكثر من اللازم وأن الأشخاص كبار السن والمحتاجين إلى الرعاية سيتعرضون للخطر على نحو خاص إذا لم يتم إجراء اختبارات بشكل مستمر داخل دور الرعاية والمسنين.

يذكر أن الجيش الألماني يقدم الدعم حاليا داخل 267 دارا للرعاية والمسنين بـ1156 جنديا، وكان الجيش قد رفع في العام الماضي فرقة الجنود المخصصة لتقديم المساعدات في مكافحة كورونا إلى 20 ألف جندي وجندية، منهم 10 آلاف جندي وجندية سيتم تكليفهم الآن بالمساعدة في إجراء الاختبارات.

ويسمح للجنود، وفقا للتعليمات، بتسليم وأخذ المسحات المخصصة للاختبارات السريعة.


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