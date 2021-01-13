قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "يتحمل المسؤولية" عن حصار الكابيتول الأسبوع الماضي، لكنه قال إن عزله سيكون "خطأ".

وأوضح مكارثي في مناقشة في مجلس النواب بشأن عزل الرئيس: "الرئيس يتحمل مسؤولية هجوم الأربعاء على الكونجرس من قبل مثيري الشغب.. كان يجب أن يدين الغوغاء على الفور عندما رأى ما يحدث".

ومع ذلك، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب إن عزل ترامب من شأنه أن يزيد من انقسام الولايات المتحدة.

جاءت تصريحاته مكارثي في الوقت الذي ناقش فيه المشرعون الاتهام ضد ترامب - التحريض على التمرد - في نفس القاعة التي تم إخلاؤها قبل أسبوع عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول، ومن المقرر إجراء تصويت في وقت لاحق اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه.