النمسا تكتشف 70 حالة اشتباه بالإصابة بسلالة كورونا المتحورة

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أعلن وزير الصحة النمساوي اليوم الأربعاء الاشتباه فى 70 حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19، التى تم اكتشافها في البداية فى انجلترا.

وقال رودولوف انشوبر، إنه فى ضوء هذا التطور، يعتقد أن النمسا سوف تدخل قريبا فى "مرحلةخطيرة للغاية من جائحة كورونا".

وتعمل السلطات الصحية حاليا من أجل مواجهة تفشى جائحة كورونا ومتابعة حالات الإصابة فى محاولة لتحديد كيفية وصول السلالة الجديدة إلى النمسا.

وتعتزم النمسا إغلاق 45 نقطة عبور صغيرة مع سلوفاكيا، والتشيك اعتبارا من غد الخميس، وفقا لمرسوم صادر عن وزارة الداخلية.

واعتبارا من يوم الجمعة، سوف تعمل النمسا بنظام التسجيل الإلكترونى مسبقا لمن يرغبون فى دخول البلاد.