 كندا تمدد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة حتى 21 فبراير المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كندا تمدد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة حتى 21 فبراير المقبل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 4:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 4:52 ص

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، مد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة أمام السفر غير الضروري حتى 21 فبراير المقبل على الأقل، في إطار مكافحة انتشار جائحة "كورونا".
وكتب وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، اليوم في تغيدة عبر حاسبه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ستواصل حكومتنا ضمان سلامة الكنديين ضد كوفيد-19 وستبني قراراتنا على أفضل نصيحة متاحة للصحة العامة".
وتحظر الاتفاقية "الكندية - الأمريكية" دخول معظم المسافرين الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين أو أشخاص يدخلون من الولايات المتحدة لأسباب غير ضرورية إلى الأراضي الكندية.
وكان قد بدأ سريان إغلاق الحدودبين كندا والولايات المتحدة الأمريكية في أواخر شهر مارس الماضي.

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