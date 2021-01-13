أتلتيكو مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بثنائية في شباك أشبيلية

واصل أتلتيكو مدريد انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني لكرة القدم وعزز صدارته لجدول المسابقة بفوز ثمين على أشبيلية مساء الثلاثاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الأولى للمسابقة.

واستعاد غرناطة بعض اتزانه في الدوري الإسباني بعد هزيمتين متتاليتين وانتزع فوزا غاليا 2 / صفر على أوساسونا مساء الثلاثاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن جاره ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد ، وتجمد رصيد أشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني آنخل كوريا في الدقيقة 17 ثم عزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف ثان سجله البديل ساؤول نيجويز في الدقيقة 76 .

ورفع غرناطة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني بالهزيمة الأولى بعد أربعة تعادلات متتالية لكنها الخامسة له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة.

وحسم غرناطة المباراة في شوطها الأول حيث تقدم بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة 22 عندما فشل دفاع أوساسونا في إبعاد الكرة القادمة من ضربة ركنية ، ثم عزز تقدمه بهدف من النيران الصديقة سجله سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في نهاية الشوط الأول اثر ضربة ركنية لعبها داروين ماتشيز.