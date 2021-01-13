 أحمد المسلماني: ترامب قد يتعرض للمحاكمة بتهمة التحريض على التمرد المسلح - بوابة الشروق
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أحمد المسلماني: ترامب قد يتعرض للمحاكمة بتهمة التحريض على التمرد المسلح

الإعلامي أحمد المسلماني - أرشيفية
الإعلامي أحمد المسلماني - أرشيفية
أمل محمود
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:03 ص
قال الكاتب الصحفي، أحمد المسلماني، إن أغلب المواطنين الأمريكين من الأصول الأفريقية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لهذا لم يشاركوا في أعمال الشغب والفوضى بالكونجرس.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن أعمال الفوضى بالكونجرس وقعت أيضًا في عدد من الولايات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب قد يتعرض للمحاكمة بتهمة التحريض على التمرد المسلح ضد القرارات الدستورية بفوز بايدن.

وأوضح أن التحريض بالتعدي المسلح على مؤسسات الدولة يعد جريمة قانونية، مضيفًا أن ترامب إلى جانب البيض من مثيري الشغب في أزمة الكونجرس الأخيرة يجب أن يحاكموا.

وتوقع حدوث أعمال عنف جديدة في 20 يناير المقبل وقت تسليم السلطة في حالة لم تتم محاكمة المتهمين في أزمة الكونجرس، موضحًا أن محاكمة ترامب تعد محاولة ثانية من الديموقراطين لاسقاطه بعد الأولى في عام 2019.


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