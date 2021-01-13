سوريا تسجل 96 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية إن مراكز الاختبار في سوريا سجلت اليوم 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 12558 كما سجل شفاء 87 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6185".

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه تسجيل "وفاة تسع حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 790".

وفي سياق متصل استمع مجلس الوزراء السوري خلال جلسته اليوم لعرض حول واقع انتشار فيروس كورونا، وجدد التأكيد على توفير متطلبات المشافي والكادر الطبي للتصدي للوباء والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا المجال، ووافق على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا.