موقع أمريكي: تدهور مفاجئ في علاقة ترامب بكبار النواب الجمهوريين

أفاد موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء، بتدهور مفاجئ في العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وكبار الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي في أعقاب اقتحام أنصاره للكونجرس الأسبوع الماضي، مشيرة إلي مؤشرات من بينها الهجوم الذى شنه رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب على زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي والنائبة الجمهورية البارزة ليز تشيني، بعدما أعلنت عزمها التصويت لعزل ترامب.

وأوضح الموقع أن الخلاف بدأ عشية التصويت المرتقب اليوم الأربعاء في مجلس النواب على لائحة اتهام أعدها الديمقراطيون من أجل عزل ترامب، حيث من المرجح أن يقف العديد من الجمهوريين بجانب الديمقراطيين لعزل الرئيس بسبب "التحريض المتعمد على العنف".

وكانت ليز تشيني ثالث أبرز شخصية جمهورية في مجلس النواب الأمريكي، قد أعلنت أنها ستصوت لصالح عزل ترامب. وسبق وأن صوتت تشيني ضد الطعن على نتائج تصويت المجمع الانتخابي الأسبوع الماضي.

ونوه موقع "ذا هيل" أيضا إلي أن هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول أدي إلي تغير موقف زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي، و النائب الجمهوري البارز ستيف سكالي، اللذان كانا قد صوتا لصالح الطعن على نتائج تصويت المجمع الانتخابي فى ولايتي أريزونا وبنسلفانيا.

من جهته، أشار موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن مكارثي اختلف مع ترامب يوم الإثنين الماضي، بعدما تحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عن نظرية المؤامرة قائلا إن مقتحمي مبنى الكابيتول كانو من "انتيفا" (حركة محتجين يسارية مناهضة للفاشية والنازية ومعارضة للرأسمالية)، وليس من اليمين المتطرف وأنصاره.

وفي المقابل، قال زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول لم تكن بسبب اليساريين، ولكن بسبب قادة اليمين المتطرف وأتباع حركة "كيو آنون" التى تروج لنظرية مؤامرة من جانب ما يسمى بـ"الدولة العميقة"ضد ترامب وأنصاره. وحث مكارثي، المشرعين الجمهوريين، على عدم مواصلة نشر المعلومات الخاطئة.

وتجدر الإشارة إلي أن كل من مكارثي وسكالي عارضا بشدة أول محاكمة لعزل ترامب، ودعموا جهود إعادة انتخابه ورفضوا الاعتراف بجو بايدن رئيسا منتخب.

إلي ذلك، نقل موقع "ذا هيل" عن مصدرين مطلعين أن ترامب يحاول أن يحتفظ حوله بالأشخاص الذين يؤيدوا ما يقوم به، ويقولون له ما يريد سماعه".

وقال مسؤول سابق بالبيت الأبيض إن "المحيطين بترامب قالوا له الأكاذيب، وأعطوه أملا زائفا حول الانتخابات"، مضيفا: "لقد شاهد الجميع العواقب يوم الأربعاء الماضي".

وبحسب "ذاهيل"، من الأصوات التي لا تزال تدعم ترامب، محاميه الشخصي رودي جولياني، الذي زعم بأن حركة "انتيفا" مسؤولة عن أعمال العنف التي وقت في مبنى الكابيتول، زاعما أن لديه أدلة على ذلك.

ووجه جولياني انتقادات لمكارثي، قائلا عن رفض الأخير لنظرية "انتيفا" إن زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب "لا يعرف ما الذي يتحدث عنه"، كما انتقد أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.أي".