إعادة تسمية جبنة «كون» الأسترالية بسبب دلالات عنصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمت إعادة تسمية الجبنة الأسترالية "كون" لتحمل اسم "تشير"، بعد أن تعرضت العلامة التجارية لانتقادات لاشتراكها في الاسم مع إهانة عنصرية.

وقالت شركة "سابوتو دايري أستراليا"، في بيان لإعلان الاسم الجديد اليوم الأربعاء، إنها اختارت اسما جديدا بعد إجراء مراجعة للمستهلك أخذت في الاعتبار "المواقف ووجهات النظر الحالية".

وكانت الشركة قد أكدت بالفعل قرار الاستغناء عن اسم "كون" العام الماضي.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس الأسترالية للأنباء، أن هذا النوع من الجبن يباع في أستراليا منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وقد سُمي في الأصل على اسم الأمريكي الذي طور عملية النضج.

لكن مصطلح "كون" هو أيضا إهانة عنصرية تستهدف ذوي البشرة السمراء.

واستمر الناشط الأسترالي المنتمي للسكان الأصليين ستيفن هاجان في حملة لتغيير الاسم لمدة 20 عاما، وفقا لهية الإذاعة الأسترالية.

وقال لينو سابوتو، رئيس العمليات العالمية للشركة الأم "سابوتو"، في بيان، إن المعاملة المحترمة وغير التمييزية للأشخاص هي أحد المبادئ الأساسية للشركة.

وذكر سابوتو: "إن قرارنا بتغيير اسم الجبنة المحبوبة في أستراليا يعزز هذا الالتزام لبناء ثقافة القبول والاندماج والاحترام حيث يشعر الجميع بالانتماء".

يشار إلى أن شركة سابوتو هي واحدة من أكبر عشر شركات لمنتجات الألبان في العالم.

وسوف تصل الجبنة باسمها الجديد "تشير" إلى أرفف المتاجر الأسترالية في يوليو.