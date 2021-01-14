مجلس النواب الأمريكي يبدأ التصويت على قرار عزل ترامب

بدأ مجلس النواب الأمريكي، منذ قليل، التصويت على مشروع قرار لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لمصلحة المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب.

وتأتي الجلسة على خلفية اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في مقر الكونجرس، بما يشمل نشر مئات من عناصر الحرس الوطني ونصب أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل المبنى.

وقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط في شرطة الكابيتول في أعمال العنف والشغب التي اندلعت في مقر الكونغرس يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول قبل عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.