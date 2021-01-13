ترامب يدعو الأمريكيين إلى تجنب عن العنف بينما يستعد مجلس النواب لعزله

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، المواطنين الأمريكيين إلى عدم انتهاك القانون أو ارتكاب أعمال عنف في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكتب ترامب في بيان "في ضوء التقارير عن المزيد من المظاهرات، أحث (المواطنين) على عدم القيام بأي أعمال عنف، أو انتهاك للقانون، أو تخريب من أي نوع".

وتابع البيان "ليس هذا ما أمثله وليس هذا ما تمثله أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين للمساعدة في تخفيف التوترات وتهدئة الأعصاب. شكرا لك".

وتأتي دعوته بعد أسبوع واحد من اقتحام الآلاف من أنصار ترامب الغاضبين مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس النواب على عزل ترامب للمرة الثانية مساء اليوم الأربعاء، لاتهامه بالمسؤولية عن التحريض على العنف.