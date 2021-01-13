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اليابان تعلن توسيع حالة الطوارئ لتشمل 7 مقاطعات أخرى

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 2:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 2:15 م

قرر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، توسيع حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا لتشمل مزيد من المقاطعات في اليابان، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدر سوجا، قرارا بفرض حالة الطوارئ في سبع مقاطعات أخرى، تشمل كيوتو وأوساكا وفوكوكا، ليبلغ إجمالي المقاطعات التي تخضع لحالة الطوارئ 11 مقاطعة.

وطالبت الحكومة سكان المقاطعات الـ11 بتجنب الخروج لأسباب غير ضرورية وإغلاق الحانات والمطاعم بحلول الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى السابع من فبراير المقبل.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا، خلال اجتماع للخبراء: "وضع العدوى مازال خطير للغاية".

وطالب الوزير المواطنين بتجنب الخروج غير الضروري وغير العاجل خلال اليوم.

وقال توشيو ناكاجاوا، رئيس الرابطة الطبية اليابانية في مؤتمر صحفي: "وفقا لما سوف يصل إليه الوضع، من الوارد توسيع حالة الطوارئ لتشمل البلاد بأكملها"، مضيفا: "نريد أن تتخذ الحكومة إجراءات مسبقة".

وكانت الحكومة قد أصدرت الخميس الماضي قرارا بفرض حالة الطوارئ لمدة شهر في طوكيو وثلاث مقاطعات أخرى.

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