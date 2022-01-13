الرئيس السيسي يصل مقر حفل ختام منتدى شباب العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر حفل ختام منتدى شباب العالم الذي يُقام مساء اليوم الخميس.



ويبدأ بعد قليل، حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.



وتشهد الفعاليات، انعقاد الجلسة للمنتدى وإعلان التوصيات وإطلاق مشروع النصب التذكاري لاحياء الإنسانية.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.



ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.