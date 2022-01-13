جهاز تنمية المشروعات يسلم شهادات التصنيف لأصحاب المشروعات بأشمون في المنوفية

استقبل سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، إيهاب حجازي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية، وخالد واصل مسئول وحدة تقديم الخدمات بالجهاز، وذلك بمقر مكتبة بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

وتم تسليم شهادات التصنيف والمزايا التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية لأصحاب المشروعات بمركز ومدينة أشمون، وذلك حتى يستفيدوا من المزايا والحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها، مما يتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من هذه المزايا عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة محدد بها نوع النشاط مما يتيح لهم التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون في التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وأيضاً مساعدة هذه المشروعات في التسويق.