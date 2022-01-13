جارديان: هؤلاء مرشحون لرئاسة وزراء بريطانيا في حال رحيل جونسون

مع دعوة نواب بريطانيون وزعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على خلفية حضوره حفلة خلال فترة الإغلاق الأولى في بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا، استعرضت صحيفة "جارديان" البريطانية، بعض أسماء الخلفاء المحتملين لجونسون في حالة استقالته أو إجباره على ترك منصبه.



* ليز تروس



تتمتع وزيرة الخارجية البريطانية (46 عاما) بشعبية كبيرة وهي محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين، وتتصدر باستمرار استطلاع أعضاء الحزب الذي يجريه موقع " Conservative Home" (مدونة يمينية بريطانية تدعم حزب المحافظين ، لكنها مستقلة عنه).

ينسب مؤيد تروس لها الفضل في توقيع عدد كبير من الصفقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



* ريشي سوناك



ظل وزير الخزانة ريشي سوناك (41 عاما)، حتى وقت كبير، المرشح الأوفر حظا لخلافة جونسون، لكن شعبيته تراجعت مؤخرا بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيتخذون القرار النهائي.

يتبع سوناك نهجا اقتصاديا مختلفا بشكل ملحوظ، ويفضل فرض ضرائب أقل، وضبطا أكثر صرامة للإنفاق العام.

وأثيرت العديد من الانتقادات مؤخرا حول سوناك بسبب وجوده في ولاية كاليفورنيا الامريكية، في وقت حيث كانت الشركات تطلب المساعدة عندما أدت موجة متحور "أوميكرون" إلى انخفاض حجوزات المطاعم والحانات.



* جيريمي هنت



خسر وزير الخارجية البريطاني السابق، جيريمي هنت (55 عاما)، أمام جونسون في مسابقة القيادة لعام 2019 بهامش واضح، لكنه لا يزال منافسا محتملا إذا أصبح منصب رئيس الوزراء شاغرا مرة أخرى.



* بريتي باتيل



تعتبر وزيرة الداخلية بريتي باتيل من الشخصيات المثيرة للجدل بالنسبة للكثيرين، لكن وجهات نظرها ذات الميول اليمينية، ورأيها المتشدد الواضح للغاية بشأن الهجرة يجعلها تجذب الكثيرين بين أعضاء حزب المحافظين، وكذلك لأعضاء البرلمان المتشابهين في التفكير.

شغلت بريتي(49 عاما)، سلسلة من المناصب الوزارية لكنها اجبرت على الاستقالة من منصب وزيرة التنمية الدولية لعقد اجتماعات غير رسمية مع مسؤولين إسرائيليين.



* ساجد جاويد



يتمسك وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد (52 عاما) بأيديولوجية حزب المحافظين والتي تروق للعديد من عناصر الحزب.

واستقال جاويد من منصبه كوزير للخزانة احتجاجا على مطالبة جونسون له بإقالة فريق مستشاريه، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بينها، بشأن ملفات عديدة، أبرزها قضايا قيود الإنفاق، لكنه عاد كوزير للصحة في يونيو 2021.



* كواسي كوارتنج



وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية (46 عاما)، لديه بالتأكيد أوراق اعتماد السوق الحرة لمناشدة العناصر الرئيسية لحزب المحافظين، وهو أول محافظ بريطاني من أصحاب البشرة السمراء يدير وزارة.



* ناظم الزهاوي



يشغل منصب وزير الدولة للتعليم منذ 15 سبتمبر 2021 خلفا للوزير السابق جافين ويليامسون. أصبح عضو البرلمان البريطاني في انتخابات 2010 ليصبح أول برلماني من أصول كردية.

كان الزهاوى قد حقق شهرته وارتفعت شعبيته خلال فترة عمله كوزير مسؤول عن توزيع اللقاحات.

وولد الزهاوي (54 عاما) في بغداد، لكن عائلته الكردية هربت من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عندما كان في التاسعة من عمره، وواصل الزهاوي دراسته الخاصة في لندن، وهو المؤسس المشارك لشركة استطلاعات الرأي "يوجوف"، وعمل في صناعة النفط، كما يمتلك مجموعة كبيرة من العقارات.