السعودية تؤكد حرصها على استقرار الأوضاع في كازاخستان

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها حريصة على استقرار الأوضاع في كازاخستان التي تشهد موجة احتجاجات منذ بداية العام الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال "آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشهدت كازاخستان مطلع العام الجاري موجة احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال، سرعان ما تطورت إلى أعمال شغب ونهب واشتباكات مسلحة في عدد من المدن.

وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.

وأرسلت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه بـ"التهديد الإرهابي".