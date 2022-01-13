القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم يؤكد دعم بلاده لمرحلة الانتقال الديمقراطي بالسودان

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أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم براين شوكان، اليوم الخميس، دعم بلاده للشعب السودانى وصولاً لمرحلة الانتقال الديمقراطي.

ووفق وكالة السودان للأنباء "سونا"، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الدبلوماسي الأمريكي بالقصر الجمهوري اليوم.

وقال شوكان في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لتطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، ووصفه بأنه جيد، مؤكدا دعم بلاده لبعثة "يونيتامس" لأداء مهامها.

وأكد شوكان، على حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، مشدداً على أهمية وقف أعمال العنف وتأمين حق التظاهر السلمي.

وانطلقت في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى اليوم مسيرات احتجاجية جديدة دعت إليها المعارضة للمطالبة بالحكم المدني وتنحي العسكريين.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، فى أعقاب الإجراءات التى اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.