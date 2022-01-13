قال مصدران مصرفيان لمحطة "سي إن بي سي عربية" إن سلطنة عمان في محادثات أولية مع بنوك بشأن إعادة تمويل محتملة لقرض بنحو 2.2 مليار دولار كانت الحكومة قد حصلت عليه في وقت سابق من مارس الماضي.

وأضاف أحد المصدرين، أن القرض الذي حصلت عليه السلطنة العام الماضي يتضمن بالفعل خيار تمديد لمدة عام ولكن الحكومة فضلت إعادة تمويل القرض بدلا من ممارسة الخيار، مع البحث عن شروط تمويلية أفضل.

فيما قال المصدر الآخر إن إعادة التمويل ستشمل تمديد الإطار الزمني للسداد إلى 15 شهرا مع الحصول على أوضاع تمويلية أفضل في ظل قفزة أسعار النفط وتعافي اقتصاد السلطنة التدريجي من تبعات جائحة كورونا.